شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 في انفجار بمصنع للصلب وسط المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصًا حتفهم جراء حريق اندلع في مصنع للصلب بوسط المكسيك يوم الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت الحماية المدنية في ولاية تلاكسكالا إنها تلقت بلاغًا عن الحريق في منطقة تبعد نحو 140 كيلومترًا شرق مكسيكو سيتي، بعد الساعة الثالثة صباحًا بقليل.

وأصيب شخص آخر، لكن حالته غير معروفة.

وأضافت في بيان أنه بناء على معلومات أولية من العمال، وقع انفجار وحريق عندما تلامس الفولاذ المنصهر مع الماء، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وبدء تحقيق في الحادث.

وأعربت حاكمة تلاكسكالا لورينا كويلار عن تعازيها لأسر الضحايا، وأعلنت اعتزامها التوجه إلى الموقع.