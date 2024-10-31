المسيرة: غارات اميركية بريطانية على الحديدة بغارة جوار جامعة الحديدة بمديرية الحوك اليمنية

اشارت قناة "المسيرة" التابعة لحركة انصار الله اليمنية، الى شن غارات اميركية بريطانية على الحديدة بغارة جوار جامعة الحديدة بمديرية الحوك اليمنية.

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