نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "أكاذيب مكشوفة". واوضح السفير الروسي في مداخلة أمام مجلس الأمن، بان "هذه التصريحات حول تواجد قوات كورية شمالية عند جبهتنا يجب ألا تفاجئ أحدا، لأنها كلها أكاذيب مكشوفة"، متّهما الولايات المتحدة الاميركية ولندن بممارسة "التضليل".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير موسكو لدى الأمم المتحدة يصف التقارير عن تواجد قوات كورية شمالية في روسيا بأنها "أكاذيب مكشوفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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