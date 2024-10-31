تدريب النحالين السعوديين على التقنيات الإيطالية

نظم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية »، زيارة دراسية إلى إيطاليا لوفد ضم عددًا من النحالين السعوديين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ بهدف تطوير مهاراتهم والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في تربية النحل وإنتاج الملكات، وذلك في إطار جهود البرنامج لتطوير قطاع تربية النحل في المملكة.

وتأتي الزيارة، ضمن البرنامج التدريبي الدولي، الذي أطلقه «ريف السعودية» مؤخرًا؛ للإسهام في تنمية وتطوير قدرات ومهارات المزارعين، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة، من خلال تنفيذ جولات دراسية خارجية في مجالات زراعية محدّدة، وضم الوفد إلى جانب مسؤولي البرنامج، نحالين نموذجيين يمتلكون مناحل إيضاحية يمكنهم من خلالها نقل خبراتهم إلى النحالين الآخرين، إضافة إلى منسوبي الجمعيات التعاونية للنحالين.

وأوضح برنامج «ريف السعودية»، أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز المهارات المهنية للنحالين السعوديين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في تربية النحل وإنتاج الملكات، لتطوير القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن إيطاليا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في تربية النحل وإنتاج وتسويق الملكات، بخبرة تمتد لنحو 100 عام، وتمتلك إيطاليا سلالة محلية متميزة تُعرف بـ«Apis mellifera ligustica»، وتطبق برامج متقدمة للحفاظ عليها من خلال التربية والانتخاب وإنشاء المحميات، كما تتميز بنظم تنظيمية متطورة لدعم المربين، بما في ذلك برامج التقييم والعزل والحجر الصحي للنحل.