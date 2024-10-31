أول منتج وطني للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية

ويأتي توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة انطلاقًا من مهام الهيئة في تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتوفير تجربة سياحية متكاملة وتهيئة البنية السياحية النموذجية، بما يحقق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، فيما تسعى هيئة التأمين إلى الدفع بهذه الصناعة نحو النمو والتطوير عن طريق التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى والمساهمة في تعزيز ممارسة الأنشطة المناطة بها، وذلك من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة ومبتكرة تسهم في حماية الاستثمارات ونموها.
وعقدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالشراكة مع هيئة التأمين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع شركات التأمين، أسفرت عن توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة، يشمل الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، ومنها نشاط الإبحار، والتجديف، والتزلج على الماء، والغوص، وركوب الزوارق، وركوب الأمواج، بما يغطي احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويسهم في تعزيز جاذبيتها.
يذكر أن الهيئة بدأت رحلتها في 2021م لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
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