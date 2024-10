شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة غدًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس.

وأفادت الجامعة، بأنه بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس الموافق 28-4-1446 هـ في جميع مقراتها بمحافظة جدة وفروعها في محافظتي خليص والكامل. بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع، تَقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس 28-4-1446 هـ ، في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي خليص والكامل وتحويل الدراسة "عن بعد" وتأجيل جميع اختبارات يوم غدٍ لوقت لاحق، وعلى...

وسيجري تحويل الدراسة إلى "عن بعد" وتأجيل جميع الاختبارات المقررة لهذا اليوم إلى وقت لاحق.

ويُطلب من موظفي الجامعة الحضور إلى العمل إلا إذا تعذر ذلك، حيث يكون العمل “عن بعد” وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.