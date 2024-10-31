نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في "أكياس الجثث"

اعتبر نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا "سيعودون في أكياس الجثث"، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.
واردف وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، "إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث". وأضاف، "لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير".
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