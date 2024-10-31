أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الـــ24 الماضية

اشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، الى ان مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الـــ24 الماضية.

واوضح أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين، بان واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع أي من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي. واشار الى اننا حققنا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يكفي من تقدم يجعل الرئيس الاميركي جو بايدن يرسل المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين الى إسرائيل.