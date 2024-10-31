اشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، الى ان مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الـــ24 الماضية.
واوضح أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين، بان واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع أي من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي. واشار الى اننا حققنا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يكفي من تقدم يجعل الرئيس الاميركي جو بايدن يرسل المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين الى إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الـــ24 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.