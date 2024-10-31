شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تقارير الأرصاد.. جامعة الطائف تحول الدراسة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجاء في بيان للجامعة عبر حسابها على تطبيق إكس: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الخميس 31 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات رنية والخرمة وتربة.

وأشارت إلى أن تحويل دوام الموظفين عن بُعد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

