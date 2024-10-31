شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا غير متوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يهدئ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، إذ سجلت اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا نموًا أفضل من التوقعات خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" يوم الأربعاء، سجل اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نموًا بمعدل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 2ر0%، وهو نفس المعدل المسجل في الربع الثاني. نمو سنوي وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموًا بمعدل 9ر% خلال الربع الثالث مقابل 6ر0% في الربع الثاني، في حين توقع المحللون نموه بمعدل 8ر0% خلال الربع الثالث.

وفي المقابل، يتوقع المحللون تراجع معدل نمو الاقتصاد خلال الفصول المقبلة، وتظل النظرة المستقبلية للاقتصاد ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، سجل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة نموًا بمعدل 3ر0% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وهو نفس المعدل ربع السنوي المسجل في الربع الثاني، ونموًا بمعدل 9ر0% سنويًا بعد نموه بمعدل 8ر0% خلال الربع الثاني. التشديد المالي وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن العراقيل الهيكلية والتشديد المالي ستبدد تأثير تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو وتعافي الدخول الحقيقية.

ويتوقع المحللون نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7ر0% خلال العام المقبل.