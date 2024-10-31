شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات قبالة سواحل الولايات المتحدة الغربية يوم الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

لكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال عند خط صدع تحت المحيط الهادئ، على بعد 279 كيلومترًا من مدينة باندون في ولاية أوريغن.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار.

حزام النار

وتمتد خطوط صدع عدة على طول ساحل الولايات المتحدة الغربي وعبره وبالقرب منه، تشكل جزءًا من شبكة أكبر حول المحيط الأكبر في العالم، تعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ.