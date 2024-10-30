شكرا لمتابعة خبر عن الجدعان يكشف سبب عمل الحكومة لـ 14 ساعة يوميًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن سبب عمل الحكومة لمدة 14 ساعة يوميًا، موضحًا أن العمل لساعات طويلة لأجل مستقبل المملكة .

وقال الجدعان خلال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في العاصمة الرياض : ” أحدهم سألني لماذا يعمل الوزراء لـ 14 أو 16 ساعة في اليوم ؟، يمكنه أن يفهم من يفعل ذلك لرأس المال الاستثماري ” .

وأضاف : الجميع يعملون لساعات طويلة ليس فقط الوزراء، وأعتقد أن هذا هو الجواب، نحن لا نعمل لأنفسنا بل نفعل ذلك من أجل أطفالنا وأطفالهم، نحن نعمل لأجل مستقبل هذه الدولة .

وكانت فعاليات المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» انطلقت في نسختها الثامنة، أمس الثلاثاء في الرياض وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .