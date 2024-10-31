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إسعاف جوي لمقيم في حائل

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نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل «نايلات» مقيمًا يعمل راعي إبل في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تعرض لحادث سقوط نتج عنه إصابته بعدة كسور بالفقرات، حيث تم نقله من رفحاء إلى مستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، وذلك لتوافر التخصصات الطبية المتقدمة.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، أن هذه الخطوة السريعة تأتي ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي بين المناطق، مؤكدًا أن الإسعاف الجوي أصبح يقوم بدور مهم في رفع فرص النجاة للحالات الطارئة والمهددة للحياة، ضمن الإمكانيات التي وفرتها الدولة -رعاها الله- للاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات على حدٍ سواء.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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