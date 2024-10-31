شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 125 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وبقيمة إجمالية 125 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 25 مليار دولار.

موعد نتيجة الاكتتاب

ومن المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل 3 سنوات، يوم الاثنين المقبل، وأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وأجل 30 سنة يوم الأربعاء.

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 119 مليار دولار على 3 شرائح، وهي سندات أجل 3 سنوات، بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وأجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات الثلاثية والعشرية أقل من المتوسط، وعلى السندات الثلاثينية فوق المتوسط.