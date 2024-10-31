شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: مصطفى فهمى مهذب وشيك وراقى وقلبي مع شقيقه حسين فهمي والان مع تفاصيل الخبر

نعت الفنانة بشرى الفنان الراحل مصطفى فهمى الذى توفى صباح أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض وقالت لـ"الخليج 365":"حزينة جدا عن رحيله فهو كان إنسان راقى ومحترم ومهذب وشياكة الدنيا فيه، والأصعب أنه جاء بعدما فقدنا الفنان حسن يوسف والحقيقة أن الناس الكويسة بتروح مننا وبنحزن بجد على فقدانهم".

وأشارت بشرى إلى أنها لم تجتمع مع الفنان مصطفى فهمى فى عمل فنى قبل ذلك ولكن جمعهما العديد من المناسبات الاجتماعية والعائلية قائلة: "اجتمعنا فى المهرجانات والزيارات العائلية وهذا أصعب من كونه مهنة وفقدناه، كمان أوجه دعواتي للفنان حسين فهمى وأقوله قلبى معاك لأنى عارفه قد ايه الموضوع صعب عنده والموضوع دا مخليه بقاله فترة حزين وربنا يصبره على فراق شقيقه".

وكان عمرو منسى الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، قد طلب من حضور محاضرة "التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة؟" التي أقيمت فى مسرح "سيني جونة" الوقوف دقيقة صمت تكريمًا لروح الممثلين الأسطوريين الراحلين مصطفى فهمي وحسن يوسف.

وقال عمرو منسى: "مع تجمع صناع الأفلام من جميع أنحاء المنطقة في مهرجان الجونة، نتذكر معًا ونرثي هذين الأيقونتين اللذين لا يزالان جزءًا لا يتجزأ من التراث الفني المصري.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً بعد عام فقط من وفاة ابنة الأصغر عبد الله غرقاً فى البحر، أما مصطفى فهمى فتوفى صباح أمس الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث أجرى عملية استئصال للورم ولكن حالته الصحية تدهورت فى اليومين الماضيين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.