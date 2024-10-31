شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال: حلمى تجسيد شخصية الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن تجربتها فى مسلسل "الهرشة السابعة"، خلال الجلسة النفاشية لمجموعة مميزة من الفنانين والسينمائيين المصريين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، وأكدت أسماء أهمية التواصل الواضح مع المخرج، وضرورة وضوح النص ودور البروفات فى الوصول لأداء دقيق، كما أعربت عن حلمها فى تجسيد دور الأميرة ديانا، حيث تجد فى هذا النوع من الأدوار القدرة على استكشاف جوانب عميقة ومعقدة من الشخصية.

بينما شارك على قاسم خلال الجلسة النقاشية، تجربته فى الدخول إلى عالم التمثيل، حيث بدأ رحلته فى ورشة أحمد كمال، التى فتحت له أبواب عالم التمثيل، عبّر عن أمله فى أن تتبنى الصناعة السينمائية المصرية نظاماً متكاملاً للاختبارات التمثيلية كما هو متبع في الخارج، حيث تكون الفرص التعليمية أكبر وتفتح المجال أمام المواهب الشابة.

فى ختام الحوار شدد المشاركون على أهمية الدعم النفسى للممثلين، مشيرين إلى ضرورة وجود خبراء نفسيين لدعم الفنان في الفصل بين الشخصية والدور، ما يساهم فى تعزيز أداء الممثلين وتجديد طاقتهم لخوض أدوار جديدة ومتميزة.



أمينة خليل وعلى قاسم واسماء جلال

اسماء جلال وعلى قاسم



اسماء جلال

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.