الحكم على جاي جونستون بالسجن لدوره في هجوم الكابيتول

ميرنا وليد - بيروت - تم الحكم على الممثل العالمي جاي جونستون، المعروف بدوره في مسلسل Bob’s Burgers، بالسجن لمدة 12 شهرًا لدوره في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني.

تم القبض على جونستون، الذي شارك أيضًا في أعمال مثل" Arrested Development" و"Anchorman" و"Mr. Show"، في حزيران 2023، حيث أقرّ بالذنب بتهمة عرقلة الضباط خلال الاضطرابات المدنية بعد شهر من اعتقاله.

وقعت أحداث هجوم 6 كانون الثاني 2021 عندما قام الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بمهاجمة مبنى الكابيتول، مما أسفر عن إغلاقه ومواجهات عنيفة مع الشرطة خلال عملية التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات، وأدى الهجوم إلى وفاة ستة أشخاص.

سعى ال‘دعاء الفيدرالي إلى الحكم على جونستون، البالغ من العمر 56 عامًا، بالسجن لمدة 18 شهرًا، مستندين إلى أدلة تشير إلى أنه أمضى حوالي 10 دقائق في النفق الغربي السفلي لمبنى الكابيتول، واستخدم درع شرطة لبناء حاجز ضد القوات الأمنية، وشارك في "هروب" أسفر عن احتجاز الضابط دانيال هودجز. كما لفت الادعاء إلى أن جونستون قد استهزأ بمشاركته في الأحداث لاحقًا بارتداء زي مشابه لزي جاكوب تشانسلي في حفلة هالوين.