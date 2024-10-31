مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير

ميرنا وليد - بيروت - طمأن نقيب المهن الموسيقية، الفنان المصري مصطفى كامل، محبي الفنان المصري محمد منير بشأن حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن نقله إلى العناية المركزة، وأكد كامل: "محمد منير بصحة جيدة وتحدثت معه منذ قليل، ولا صحة للأخبار التي تروّج لدخوله العناية"، وأوضح مصطفى كامل أن منير خضع مؤخراً لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان، مشيراً إلى أن حالته مستقرة تماماً.



الجدير بالذكر أن منير شارك مؤخراً في إحتفالية إتحاد القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث تلقى شكراً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن تقديره لحضور منير وحرصه على المشاركة.