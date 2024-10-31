موسم جديد من Squid Game بتعقيدات مثيرة ومفاجآت وغموض

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر عشاق مسلسل الحركة والإثارة "Squid Game" على منصة نتفليكس موسمًا ثانيًا بعد النجاح الكبير للموسم الأول الذي حطم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات وانتشر عبر منصات مختلفة، ووفقًا لتقارير حديثة، يعمل المخرج ديفيد فينشر على تطوير الموسم الثاني بإضافة تعقيدات جديدة للأحداث، لتقديم المزيد من المفاجآت للمشاهدين.



كما أفاد تقرير من Deadline أن هناك نسخة جديدة باللغة الإنجليزية من "Squid Game" قيد التنفيذ على نتفليكس، بقيادة فينشر، رغم أن التفاصيل ما زالت غامضة وتثير الكثير من الشائعات.

على صعيد آخر، خضع بطل المسلسل لي جونج جاي للتحقيق من قبل الشرطة قبل عدة أشهر بعد اتهامه بالاحتيال، ووفقًا لوكالة "تشوسون إلبو" الكورية، أكدت شرطة جانجنام في سيول أنها تحقق في شكوى مقدمة ضده وضد بارك إن كيو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتاج الفيديو "WYSIWYG Studios"، بتهمة انتهاك قانون الجرائم الاقتصادية في كوريا الجنوبية، قدم الشكوى كيم دونج راي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الدراما "RaemongRein"، حيث اتهم لي وبارك بخداعه وجعله يعتقد أن مشاركتهما كمساهمين رئيسيين ستفيد نمو شركته بشكل كبير.