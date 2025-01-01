ماريتا الحلاني متألقة إحتفالاً برأس السنة.. وهكذا نسقت إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها بمناسبة ليلة رأس السنة.



وقد تألقت ماريتا بفستان طويل وضيق باللون الأسود، بقبة عالية مزينة بحجر، وأكمام طويلة وواسعة.

ومن الناحية الجمالية، تركت ماريتا شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وعلقت ماريتا على المنشورر قائلة: "عام سعيد 2025".

يذكر أن ماريتا الحلاني كانت قد طرحت أحدث أعمالها الفنية وهي اغنية تحمل إسم "يا باشا"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "يا باشا" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان روي توما، توزيع عمرو الشاذلي، ميكس و ماستر فادي جيجي، و الكليب صور تحت إشراف المخرج إيلي رموز.