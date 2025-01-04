الحشيمي: على حزب الله التوقف عن العناد والمكابرة ولا عودة مطلقاً لشعار "جيش وشعب ومقاومة"

أكد النائب بلال الحشيمي، أنّ "لبنان واللبنانيين عموماً، والطائفة الشيعية خصوصاً، لا يستطيعون تحمّل إندلاع حرب جديدة مع إسرائيل"، مطالباً "حزب الله" ب"التوقف عن العناد والمكابرة، وبالكفّ عن رفع الإصبع تهديداً ووعيداً"، داعياً إياه الى "إيصال مطالبه وملاحظاته عبر مجلس النواب والحكومة اللذين يتمثّل فيهما جيداً".

وفي حديث اذاعي، رأى أنّ "الشيعة في لبنان تُركوا لوحدهم في الحرب الأخيرة على لبنان، فلا إيران دعمتهم، ولا نظام بشار الأسد وقف الى جانبهم، من هنا، فإنّ الطائفة الشيعية ليست مستعدة أبداً لمغامرة عسكرية جديدة يقوم بها حزب الله في حال نفذ تهديداته بعد انقضاء مهلة الستين يوماً، مشدداً في الوقت عينه على أن "لا عودة مطلقاً لشعار جيش وشعب ومقاومة".

وفي ملفّ رئاسة الجمهورية، إعتبر الحشيمي أنّ ل"رئيس حزب القوات اللبنانية الحقّ بالترشّح لأنه الأقوى في طائفته ورجل وطني وسيادي، شرط أن يومّن التوافق المطلوب"، وقال: "إذا ترشّح لينجح سأنتخبه، وإذا كان ترشيحه ليحترق فلن أفعل، مكرراً رفضه انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية لأنّ تجارب قادة الجيش السابقين في رئاسة الجمهورية لم تكن ناجحة ومشجّعة".