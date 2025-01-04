شكرا لقرائتكم خبر عن الرصاص والكادميوم.. ”الغذاء والدواء“ تُحكم الرقابة على سلامة الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

حدود قصوى

الدمام - شريف احمد - تستطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء، أراء المختصين حول المواصفة القياسية الخليجية: الحدود القصوى لمتبقيات المعادن الثقيلة في الأغذية، مثل «الرصاص والكادميوم والزئبق والزرنيخ والقصدير «غير عضوي».ونصّت لائحة المواصفة على أنه يجب ألا يتم خلط الطعام الذي يتوافق مع الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المعيار مع الطعام الذي يتجاوز هذه الحدود.وأكدت على أن لا يجوز معالجة الطعام الذي يحتوي على الملوثات المدرجة في هذا المعيار بشكل متعمد للتخلص منها باستخدام المعالجات الكيميائية.وحددت الحد الأقصى لمخلفات الرصاص في الأطعمة، على سبيل المثل «0,10» في الخضروات الجذرية والدرنية، والفواكه الأخرى غير التوت البري، والكشمش، والتوت الأزرق، والفراولة، والذرة الحلوة، وخضروات براسيكا، والخضروات الجذعية.واشترطت الهيئة «0,30» حدًا أقصى لبقايا الرصاص في أوراق الخضار باستثناء الأعشاب الطازجة والزهور الصالحة للأكل، والسالسفي، والفطريات المزروعة التالية: الفطر العادي «Agaricus bisporus»، فطر المحار «Pleurotus ostreatus»، فطر الشيتاكي «Lentinula edodes».أما في الفطريات البرية والزنجبيل الطازج والكركم الطازج فتكون النسبة «0,80»، وفي توابل البذور «0,90».وأوضحت أنه يجب ألا تتجاوز حدود الكادميوم في المواد الغذائية أو السلع الزراعية أو المنتجات ذات الأصل الحيواني، في الفاكهة والجذور الاستوائية والدرنات وجذور البقدونس واللفت، والثوم عن «0,50»، وفي الفجل، والجزر الأبيض، والسالسيفي، والمكسرات، والحمضيات، وثمار التفاح، والفواكه ذات النواة، وزيتون المائدة، وفاكهة الكيوي، والموز، والمانجو، والبابايا والأناناس عن «0,20».وسمحت بالحدود القصوى للقصدير كالتالي: الأغذية المعلبة «200 مل/كجم» والمشروبات المعلبة «100 مل/كجم»، ووحليب الأطفال المعلب، وأغذية الأطفال المعلبة والأغذية المعلبة القائمة على الحبوب المصنعة للرضع والأطفال الصغار، الأغذية المعلبة للأغراض الطبية الخاصة المخصصة للرضع والأطفال الصغار «50 مل/كجم»وتسري الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المعيار «ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا المعيار» على الطعام كما يتم طرحه في السوق وعلى الجزء الصالح للأكل من الطعام المعني.