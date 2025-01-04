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شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولوجية" تكشف استراتيجيات الحد من مخاطر الزلازل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُعد الزلازل من أخطر الظواهر الطبيعية التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، حيث تحدث نتيجة تصدعات في القشرة الأرضية، ما يؤدي إلى هزات أرضية قد تكون ذات تأثير كارثي على المناطق التي تقع فيها.
ومع التطور العلمي والبحثي في مجال الجيولوجيا، باتت الجهود الدولية منصبة على تطوير استراتيجيات فعالة للحد من هذه المخاطر وتخفيف أضرارها.
في هذا السياق، أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الزلازل غالبًا ما تقع في المناطق ذات النشاط التكتوني المرتفع، وتحديدًا على سطح الأرض في أماكن التقاء الصفائح التكتونية.
وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق في المملكة وخليج العقبة و وشبة جزيرة سيناء و ايران وخليج عدن ومنطقة البحر المتوسط ، تُظهر نشاطًا زلزاليًا مستمرًا حيث تتراوح قوة الهزات الزلزالية فيها بين 0.68 الى 6.22 درجة على مقياس ريختر.
وأشارت الهيئة إلى أن بداية الجهود السعودية في مجال الرصد الزلزالي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، عندما تم إنشاء محطات للرصد الزلزالي في الخليج العربي.
وكانت هذه الجهود تهدف إلى مراقبة النشاط الزلزالي ورصد الحركات التكتونية، مما ساعد على تحقيق فهم أفضل لطبيعة النشاط الزلزالي في المملكة والمنطقة بشكل عام.
وتُعد هذه الجهود اليوم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل مخاطر الزلازل.
وفي الوقت الحالي، تسعى جميع الدول إلى إنشاء شبكات متطورة للرصد الزلزالي بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية، بهدف الحصول على بيانات دقيقة تساعد في دراسة النشاط الزلزالي وتحليل تداعياته.
وتساهم هذه البيانات في تعزيز القدرة على التنبؤ بالزلازل، مما يتيح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثيرها.
وتعمل الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المملكة، والتي تم إنشاؤها بتوجيهات حكومية، على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالنشاط الزلزالي.
وأكدت الهيئة أن هذه الدراسات تُعد عنصرًا رئيسيًا في تصميم خطط الإخلاء وتنفيذ التدريبات العملية لمواجهة الكوارث الزلزالية، مما يقلل من الأضرار المترتبة على هذه الظاهرة.
وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول يُعتبر ركيزة أساسية في تطوير استراتيجيات إدارة الكوارث الزلزالية.
وتشمل هذه الاستراتيجيات تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة الوعي المجتمعي، وتوفير البنية التحتية المقاومة للزلازل، كما أكدت الهيئة أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الأمن الجيولوجي والبيئي للمجتمع.
ومع التطور العلمي والبحثي في مجال الجيولوجيا، باتت الجهود الدولية منصبة على تطوير استراتيجيات فعالة للحد من هذه المخاطر وتخفيف أضرارها.
في هذا السياق، أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الزلازل غالبًا ما تقع في المناطق ذات النشاط التكتوني المرتفع، وتحديدًا على سطح الأرض في أماكن التقاء الصفائح التكتونية.
وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق في المملكة وخليج العقبة و وشبة جزيرة سيناء و ايران وخليج عدن ومنطقة البحر المتوسط ، تُظهر نشاطًا زلزاليًا مستمرًا حيث تتراوح قوة الهزات الزلزالية فيها بين 0.68 الى 6.22 درجة على مقياس ريختر.
التوسع في الرصد الزلزاليويُبرز هذا الواقع أهمية التوسع في شبكات الرصد الزلزالي وتطوير الأنظمة التحذيرية للتعامل مع مثل هذه الظواهر.
وأشارت الهيئة إلى أن بداية الجهود السعودية في مجال الرصد الزلزالي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، عندما تم إنشاء محطات للرصد الزلزالي في الخليج العربي.
وكانت هذه الجهود تهدف إلى مراقبة النشاط الزلزالي ورصد الحركات التكتونية، مما ساعد على تحقيق فهم أفضل لطبيعة النشاط الزلزالي في المملكة والمنطقة بشكل عام.
وتُعد هذه الجهود اليوم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل مخاطر الزلازل.
وفي الوقت الحالي، تسعى جميع الدول إلى إنشاء شبكات متطورة للرصد الزلزالي بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية، بهدف الحصول على بيانات دقيقة تساعد في دراسة النشاط الزلزالي وتحليل تداعياته.
وتساهم هذه البيانات في تعزيز القدرة على التنبؤ بالزلازل، مما يتيح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثيرها.
وتعمل الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المملكة، والتي تم إنشاؤها بتوجيهات حكومية، على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالنشاط الزلزالي.
مواجهة الكوارث الطبيعيةوأكدت الهيئة أن هذه الشبكة تُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث توفر بيانات علمية دقيقة تُستخدم في دراسات التنبؤ والتحليل ووضع الخطط اللازمة لتقليل الأضرار، من جانب آخر، تسهم الدراسات الزلزالية المتقدمة في تحديد المواقع الأكثر عرضة للزلازل وربطها بنمط النشاط التكتوني.
وأكدت الهيئة أن هذه الدراسات تُعد عنصرًا رئيسيًا في تصميم خطط الإخلاء وتنفيذ التدريبات العملية لمواجهة الكوارث الزلزالية، مما يقلل من الأضرار المترتبة على هذه الظاهرة.
وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول يُعتبر ركيزة أساسية في تطوير استراتيجيات إدارة الكوارث الزلزالية.
وتشمل هذه الاستراتيجيات تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة الوعي المجتمعي، وتوفير البنية التحتية المقاومة للزلازل، كما أكدت الهيئة أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الأمن الجيولوجي والبيئي للمجتمع.