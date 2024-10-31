بيلي زاين يتقمص شخصية مارلون براندو في فيلم "Waltzing with Brando" بنسبة 100 % بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد مهرجان تورينو السينمائي لعرض فيلم "Waltzing with Brando"، حيث يلعب الممثل العالمي بيلي زاين دور الأسطورة الممثل العالمي الراحل مارلون براندو، و يتناول الفيلم تفاصيل حياة مارلون براندو خلال فترة تصويره لفيلمي "العرّاب" و "التانغو الأخير في فينيسيا".

من خلال هذا العمل، يتم تسليط الضوء على التحديات التي واجهها براندو في مسيرته، بالإضافة إلى الإبداع الفني الذي قدمه في أفلامه، يمثل الفيلم فرصة لإستكشاف حياة أحد أعظم الممثلين في تاريخ السينما، و تجسيد اللحظات المفصلية التي شكلت مسيرته الفنية.

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