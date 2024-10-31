نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يُطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية

مصطفى كامل يؤكد أن الفنان محمد منير بخير

أنغام توجه رسالة لمحمد منير: "بتشرف بوقوفي جنبك"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - عقب الظهور الأخير للفنانفي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، تم تداول العديد من الأخبار عن حالته الصحية وأنه تم إيداعه بالعناية المركزة داخل أحد المستشفيات، الأمر الذي دعا نقيب الموسيقيينإلى طمأنة جمهور الفنان محمد منير على حالته الصحية.ووفقاً لما جاء بـ"ET بالعربي" فقد نفى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ما تردد عن دخول الفنان الكبير محمد منير إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، مؤكداً بأنه بخير وبحالة جيدة ويُطمئن الجميع على حالته الصحية.وأضاف الفنان مصطفى كامل بأن "الكينج" محمد منير ذهب بالفعل إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية للاطمئنان على صحته مثل أي شخص، موضحاً أنه تواصل مع الفنان محمد منير وتأكد أنه بخير ودوماً ما يتواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية.يمكنكم قراءة: في يوم ميلاده.. أغاني محمد منير التي لمست وجدان الجمهوريُذكر أن الظهور الأخير للفنانكان من خلال مُشاركته بالغناء في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية والتي أُقيمت يوم السبت الماضي، وقام بالغناء مع الفنانة أنغام حيث قدما سوياً بأغنية "يبهروك".وقد شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومُعجبيها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة جمعتها بـ"الكينج" محمد منير، وعلقت عليها: "بحبك حب كبير وبتشرف بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».