كيف بدت إطلالات النجمات الجمالية في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي 2024؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - لقد كان مهرجان الجونة السينمائي 2024 بيومه السابع مميزاً جداً لناحية الإطلالات الجمالية للنجمات اللواتي تألقن على السجادة الحمراء بأساليب مكياج راقية وتسريحات شعر أنيقة تراوحت بين البسيطة والناعمة وجاءت جميعها بالأسلوب المنسدل. فعلى هامش العرض العالمي الأول لفيلم "الفستان الأبيض" من إخراج جيلان عوف، اجتمع النجوم والنجمات وصُنّاع الأفلام لحضور العرض الأول للفيلم، فتابعينا هنا لنرصد لك أجمل إطلالات النجمات الجمالية التي تألقن بها في مهرجان الجونة السينمائي 2024 في يومه السابع، فما رأيك بها.

أمينة خليل بمكياج بنفسجي باستيل وتسريحة الشعر الستريت

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تلفت الفنانة أمينة خليل الأنظار مع كل إطلالة لها في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، فبعد إطلالتين جذابتين مختلفتين كلياً من حيث اللوك اعتمدتهما في الأيام الأولى للمهرجان، تألقت في اليوم السابع منه بإطلالة أنثوية جذابة، اختارت فيها فستاناً ناعماً طويلاً باللون البنفسجي الفاتح، ونسقت معه تسريحة الشعر الطويل الستريت المنسدل بالفرق النصفي، ومكياج عيون ارتكز على ظلال العيون الخفيفة باللون البنفسجي الباستيل، والكحل الأسود الذي غمر كامل العين، مع أحمر الشفاه الوردي الخافت، فيما جاء مكياج البشرة بتغطية متوسطة طغت عليها النغمات الوردية المشرقة.

أروى جودة بتسريحة الشعر الناعم المنسدل ومكياج سموكي خفيف

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الفنانة أروى جودة، هي أيضاً كانت لها مجموعة إطلالات جمالية في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وأحدثها تلك التي اعتمدتها في يومه السابع، حيث اختارت فستاناً ناعماً متوسط الطول باللونين الأسود والأحمر تميز بقصته الأوف شولدر، وتألقت بتسريحة الشعر القصير الناعم بالفرق النصفي مع مكياج عيون سموكي ناعم بتدرجات اللون البني مع الرموش المستعارة، إلى جانب تغطية ناعمة للبشرة وأحمر شفاه خافت باللون النيود القريب إلى لون بشرتها.



هنادي مهنا بتسريحة الشعر الويفي المنسدل وأحمر الشفاه الأحمر

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الفنانة الشابة هنادي مهنا جاءت إطلالتها الأولى في مهرجان الجونة السينمائي بيومه السابع نابضة بالأنوثة والحياة، حيث اختارت فستاناً طويلاً فضفاضاً ومن دون أكتاف باللون الأبيض، ونسقت معه تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي، وإلى جانبه اعتمدت مكياج عيون خفيفاً وأحمر شفاه قوياً باللون الأحمر ومكياج بشرة بتغطية كاملة مع البلاش المشمشي القوي على الخدود.

بسنت شوقي بتسريحة الشعر المالس ومكياج نيود وردي

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بدورها، تألقت الممثلة بسنت شوقي، بعد إطلالات عدة متألقة في المهرجان، بإطلالة أنيقة وراقية اختارت فيها فستاناً لامعاً باللون الوردي الخافت، ونسقت معه تسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق الجانبي. وإلى جانبها، تألقت بمكياج عيون مات باللون النيود الوردي مع الكحل البني السموكي عند الزاوية الخارجية للعين، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود البني المات المحدد، ومكياج البشرة المصقول والبلاش البارز على الخدود.

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ياسمين رئيس بتسريحة الشعر الكاريه مع الغرة المسحوبة إلى الخلف ومكياج سموكي

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الفنانة ياسمين رئيس تألقت بإطلالة أنثوية لافتة على هامش فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة 2024، إذ اختارت فستاناً طويلاً باللون الأخضر الغامق مطبع بالباييت، ونسقت معه تسريحة الشعر الكاريه مع الغرة المسحوبة إلى الخلف، في المقابل اختارت مكياج عيون سموكي ثقيل بدرجات دافئة مع الكحل السموكي الذي غمر العين، مع الرموش المستعارة وأحمر الشفاه الكريمي باللون البيج النيود، وتغطية مصقولة للبشرة بنغمات برونزية متوهجة.

آية سماحة بمكياج باستيل أزرق وتسريحة الشعر البيتش ويفي

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الممثلة آية سماحة اعتمدت لوكاً شبابياً مختلفاً عن زميلاتها، فاختارت بدلة باللون الأسود مؤلفة من بنطال وبليزر باللون الأسود تميزا بقصتهما الفضفاضة، ونسقت معه تسريحة الشعر البيتش ويفي بالفرق النصفي، ومكياج عيون مات باللون الأزرق الباستيل، حيث غمرت ظلال العيون الجفن العلوي بالكامل وتحت العين، وإلى جانبه اعتمدت مكياجاً ثقيلاً للبشرة بنغمات برونزية متوهجة، مع أحمر شفاه باللون البني الفاتح.

مايان السيد بتسريحة الشعر المموج ومكياج برونزي لامع

مايان السيد-تصوير منى مجدي خاص لسيدتي



الممثلة الشابة مايان السيد جاءت إطلالتها شبابية وجذابة للغاية، فتألقت بفستان أبيض بكتف واحدة، تميز بقصته الطويلة الضيقة، ومعه أبرزت شعرها الأسود الطويل المفعم بالحيوية من خلال اعتمادها تسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق النصفي. وإلى جانب تسريحتها، اختارت مكياج عيون لامعاً باللون، مع أحمر الشفاه الغلوسي النيود ومكياج متألق للبشرة، منحه البلاش البرونزي توهجاً وإشراقة.