شكرا لقرائتكم خبر عن لأبعد مدى.. أول تعاون بين مروان بابلو ومولوتوف فى "مزيكا صالونات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثلاث دقائق وخمس ثوان، هى مدة أغنية "أبعد مدى" الجديدة التي تعاون فيها مطربا الراب مروان بابلو ومولوتوف سوياً، في أول مشاركة لهما ببرنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يعرض عبر قناة CBC أسبوعياً، حيث طرحت أولى حلقات الموسم الخامس منه أمس وحققت نجاحاً كبيراً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

لأبعد مدى

علينا المزيكا و محدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

الشغل ابتدى الشغل ع العربدة

أنا big boss

فوق السحاب يا زميلي

بس جايبنها من المترو

بنقش

انت ازميلي اللي بتنقش

أما كنا فيها كنتو فينكو

أنا مخلص ازميلي بينجو

مجننكو

رامي الرماح

‏مش فارقة معايا برمي عكس الرياح

‏قالوا لى هتتعب وفى الموت ارتياح

‏حافظ على سرك وبلاش السياح

لا عين تيجي ازميلي و تصيبك

كان معاكم بابلو و مولو سبب الحريقة

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى

اه

بطرح لكو الجديد

مرمتناش المقاديف

ولو عاللعب فراهيد

هنزلكم بالقفيش

‏أنت تموتو وأنا أعيش

‏مسا من أرض الفراعين

‏لو كان عندي فارغ كنت هسيبه رهن

‏لا مانع في مغامرة لا مانع لو اتهورت

رغم إن قلمي اتغير

بس بكتب بنفس الخط

ماشيين في نفس الخط

لحد ما نلاقي شط

‏من بره هلا هلا اللي جواكو

دا مايخصنيش ويعلم الله

‏قالت لي على فين قلت لها بعيد

واحتمال نطلعو من المجرة

هنحتاجو أكتر من مظلة

عشان نرجعو لنفس القارة

‏كل اللى بيطلع مني جديد

محتاج أعلق ما شاء الله

لأبعد مدى

علينا المزيكا ومحدش اشتكى

اهدى بقى

إيه دا بقى

بصو على العائد

محدش بص عالشقى



لقطة من الحلقة الأولى للموسم الخامس



كواليس الحلقة الأولى



جانب من حلقة بابلو ومروان



مولوتوف وبابلو



مروان بابلو ومولوتوف

برنامج "ريد بُل مزيكا صالونات" هو عرض موسيقى يجمع فنانين من خلفيات وأنواع موسيقية مختلفة، ويلتقى الفنانين لأول مرة في استوديو لتبادل الأفكار والعمل سويًا على إنتاج أغنية جديدة، ويتم منحهم 8 ساعات للتعاون وإنتاج وإخراج كلمات وموسيقى لأغنية ومن ثم فيديو كليب لها.