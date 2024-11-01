شكرا لقرائتكم خبر عن المدفعية الأمريكية تستهدف مواقع للقوات الرديفة السورية بريف دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت المدفعية الأمريكية مقرات للقوات الرديفة التابعة للجيش السوري في ريف دير الزور. وقال مصدر ميداني لوكالة "ريا نوفوستي": "عدة انفجارات ضخمة دوت في محيط كل من مدينتي دير الزور والميادين نتيجة استهداف مدفعي متزامن نفذته القوات الأمريكية من قاعدتيها في كل من حقل العمر النفطي وحقل غاز كونيكو".

وأضاف المصدر أن المدفعية الأمريكية استهدفت بخمس قذائف مواقع تنتشر فيها القوات الرديفة في منطقة عين علي ببادية الميادين.

وأوضح المصدر أن المدفعية المتمركزة في القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف المحافظة الشمالي أطلقت خمس قذائف سقطت في كل من بلدتي خشام ومراط وحويجة صقر".

وتكررت خلال الأيام الماضية عمليات القصف المدفعي الأمريكي من القوات المتمركزة في حقل غاز كونيكو لمناطق في حويجة صكر والمريعية وخشام ومراط بريف ديرالزور الشمالي.