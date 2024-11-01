شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يطلب من إسرائيل السماح باستئناف التلقيح لأطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حض وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن إسرائيل، الخميس، على أن تسمح باستئناف حملة التلقيح ضد شلل الاطفال، وخصوصا في شمال قطاع غزة، بعدما توقفت بسبب القصف الكثيف.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "من الملح أن يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة، وندعو إسرائيل إلى أن تسهل هذا العمل".

باشرت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم في قطاع غزة في الأول من سبتمبر بعد تأكيد أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع المحاصر والمدمر منذ 25 عاما.

وأنجزت المرحلة الأولى من التلقيح، وبدأت المرحلة الثانية في موعدها المحدد في 14 تاكتوبر قبل أن تتوقف موقتا بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف.

وأضاف بلينكن أن "أحد الأمور التي نجحت في الأشهر الأخيرة هي حملة تلقيح ضد شلل الأطفال لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في غزة. ولكن من أجل انهاء هذه الحملة، علينا استكمال مرحلة ثانية من التطعيم، ويجب أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة (مرتبطة) بالمرحلة الأولى من حملة التلقيح".

وحذر بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن منتصف أكتوبر من أن الولايات المتحدة قد تحرم إسرائيل بعض المساعدات العسكرية إذا لم يسجل تحسن في المساعدات الإنسانية في غزة خلال ثلاثين يوما.

وأكد بلينكن الخميس أن الولايات المتحدة ترصد "من كثب" مدى التزام الدولة العبرية. وقال "حصل تقدم حقيقي، لكنه غير كاف، ونعمل يوميا للتأكد من أن إسرائيل تفعل ما يجب عليها فعله لضمان وصول هذه المساعدة إلى من يحتاجون إليها".

وتنتهي مهلة الأيام الثلاثين بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة الثلاثاء.