شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا في الجولة الإولى لللدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد القاهرة في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.