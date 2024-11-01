اخبار الرياضه

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا في الجولة الإولى لللدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا في الجولة الإولى لللدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:00 ص
يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد القاهرة في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري  مارسيل كولر المدير الفني على الدفع بالمغربي أشرف داري في لقاء سيراميكا كليوباترا في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

تقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري الممتاز في تمام الساعة 8:00 مساء بعد غد السبت باستاد السلام.

الجهاز الفنى للأهلى اطمأن على سلامة المدافع المغربي أشرف داري بعدما شارك في جزء من مباراة الفريق أمام العين فى كأس إنتركونتيننتال التى أقيمت أول أمس الثلاثاء وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements