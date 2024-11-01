شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا في الجولة الإولى لللدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:00 ص
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على الدفع بالمغربي أشرف داري في لقاء سيراميكا كليوباترا في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.
تقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري الممتاز في تمام الساعة 8:00 مساء بعد غد السبت باستاد السلام.
الجهاز الفنى للأهلى اطمأن على سلامة المدافع المغربي أشرف داري بعدما شارك في جزء من مباراة الفريق أمام العين فى كأس إنتركونتيننتال التى أقيمت أول أمس الثلاثاء وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.
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