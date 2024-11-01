شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد وفاركو.. والبنا لـ بيراميدز وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراتي الاتحاد وفاركو، وبيراميدز ضد بتروجت، الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندري، تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، نظيره فاركو، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

حكام مباراة فاركو والاتحاد

ويلتقى فريق بيراميدز نظيره بتروجت العائد حديثا للدوري الممتاز، في الثامنة مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الاولي بالدوري المصري الممتاز.