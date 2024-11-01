الامارات | القايد: أشعر بالفخر والاعتزاز عندما أرفع علم الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر البطل البارالمبي الإماراتي لاعب المنتخب الوطني ونادي الثقة للمعاقين، محمد القايد، عن اعتزازه برفع علم الإمارات في الكثير من المحافل الدولية الرياضية، خصوصاً في الدورات البارالمبية، وأكد أن مشاعر الفخر والاعتزاز تسيطر عليه عند لحظة رفع علم الدولة.

وتحتفل الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام بـ«يوم العلم».

وقال القايد لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بكوني رفعت علم الإمارات في الكثير من المحافل الدولية، خصوصاً في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية مرتين في البرازيل (ريو دي جانيرو 2016)، وفي اليابان (طوكيو 2020)، لذلك عندما نتحدث عن (يوم العلم) فإننا كرياضيين نعيش أجواء هذا اليوم الوطني الخالد في كل بطولة عالمية، وفي كل محفل رياضي بكل فخر، خصوصاً في الفعاليات التي تقام خارج الدولة».

وتابع: «عندما كنت أسمع النشيد الوطني، وأرى علم الإمارات خفاقاً كنت أبكي، وينتابني شعور بالفخر والاعتزاز».

ووجّه القايد نصيحة لزملائه الرياضيين، قائلاً: «أنصح زملائي بالتحلي بالعزيمة والإصرار والصبر والإرادة من أجل تحقيق الفوز، ورفع علم الإمارات خفاقاً في المحافل الرياضية».

وتابع: «لكل مرحلة بداية صعبة وتحديات، لكن بعد رفع علم الإمارات نكون سعداء وفخورين بأنفسنا، وتصبح لدينا رغبة أن نقدم أكثر وأكثر، لذلك علينا الاجتهاد والتضحية والصبر لتحقيق ذلك».

ويحظى البطل البارالمبي محمد القايد بمسيرة رائعة في المضامير والمحافل العالمية، إذ لم تتوقف إنجازاته منذ عام 2007 حتى الآن، حاصداً 130 ميدالية ملونة، بينها 29 ميدالية في الدورات البارالمبية وبطولات العالم (12 ذهبية، ومثلها فضية، وخمس برونزيات)، ليرفع علم الإمارات خفّاقاً في سماء الرياضة، بمسيرة لاتزال تنبض بالعطاء.