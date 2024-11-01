شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: خضنا فترة إعداد قوية ونثق فى كل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن معسكر الفريق في قطر كان مهم جدا وأفادنا بشكل كبير وجاهزون لمواجهة غزل المحلة السبت في إطار منافسات الأسبوع الأول من دوري nile.

وقال حمد إبراهيم في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الأمور ماشية بكل مطمئن وعملنا معسكر مهم جدا في قطر واستفدنا بشكل كبير منه وإن شاء الله تكون الأمور طيبة ونحقق الهدف المطلوب".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "لا أفكر في وقف القيد وكل اللاعبين عندها ثقة وإن شاء الله نحقق النتائج المرجوة وسعيد بهؤلاء اللاعبين وقادرين على إسعاد الجماهير".

وتابع حمد إبراهيم: "نتمنى التوفيق من الله ونحقق الهدف لأن الدوري هذا الموسم صعب والمباراة اللي بتخلص مش بترجع تاني فلازم نحاول نحقق النقاط واستغلال الفرص".

وأوضح: "الراحل إيهاب جلال دائما معانا وهو مختلف ونحاول ان نسير على نهجه وكان بيحب شغله واللاعبين".