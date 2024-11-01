محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة نادى الزمالك في بطولة الدورى، أمام البنك الأهلى، والتي تقام الجمعة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.



حكام مباراة الزمالك والبنك

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

تقام مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى، في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في أولى مباريات الفريق بـ بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث لم تتأثر بـ تغيير التوقيت الشتوى الذى يبدأ تطبيقه اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقوة الفريق الضاربة في مواجهة البنك الأهلي.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.