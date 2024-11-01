شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: مصر بلدى الثانى وسعيد بتدريبى الجيل الذهبى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي فينجادا، المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك، أن لديه العديد من الذكريات الجميلة مع الزمالك، وأنه كان قريبا من العودة لتدريبه مرة أخرى ولكن الزمالك فضّل مدربا آخر.

وقال فنجادا خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أعتبر مصر بلدي الثاني، وأنا سعيد جدا بالتواجد دائما فيها لأنها بلد عظيمة".

وأضاف فينجادا: "لدي ذكريات رائعة مع الزمالك عندما كتبنا تاريخا رائعا بعد الحصول على بطولة الدوري بلا هزيمة، وفخور بتدريب الجيل الذهبي للزمالك، والجماهير كانت هي البطل وكانت تؤازر الفريق بأعداد مضاعفة".

وتابع: "عبد الواحد السيد كان له فضل كبير في حصدنا نقاط كثير، لولاه ما حصلنا عليها، وكذلك حازم إمام وبشير التابعي وطارق السيد وغيرهم، ولكن فريق الزمالك كان كتلة واحدة ومتماسكين".

وأوضح فينجادا: "أتعامل مع اللاعبين كأنهم أبنائي وحسام وإبراهيم أكبرهما، وكنت أتعامل مع الكل بكل حب ولكن أنا مدرب ويجب أن أعمل من أجل الفريق، واتخذت القرار الذي أراه صحيحا وتم إيقاف حسام حسن لفترة ولكنه عاد بعد الإيقاف ولعب معنا وسجل أهدافا حاسمة".

وتابع: "الزمالك طالب مني التدخل لحل أزمة سبورتنج لشبونة والمستحقات، ونجحت في تقريب وجهات النظر بين مسئولي سبورتنج والزمالك وحل الأزمة، لأنني أعتبر أننى أنتمى لهذا الكيان وأخدمه في أي وقت"، وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "الزمالك سيظل له مكانة كبيرة، وألبى له أى شيء فى أى وقت".

وأوضح فينجادا: "تعاقد الزمالك مع البرتغالى جوريه جوميز كان موفقا جدا، وقدم أداء جيدا مع الفريق واستطاع التتويج معه بالكونفدرالية والسوبر الأفريقى".