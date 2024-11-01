شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. فتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد لاتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

يُفتح اليوم ،الجمعة ، باب الترشح لانتخاب مجلس جديد لإتحاد كرة اليد في الإنتخابات المُقرر لها 13 ديسمبر المقبل حيث تُعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة ، ويتم فتح باب الترشح اليوم ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر .

وتقام الإنتخابات مفتوحة وليست بقوائم مغلقة على الرئيس والنائب وأمين الصندوق و6 أعضاء من بينهم سيدة .

في وقت سابق ، كشف محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، عن استقراره على الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد منتخب ، وقال الأمين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه عند فتح باب الترشح اليوم الجمعة.