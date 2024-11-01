شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الإسماعيلى اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة غزل المحلة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile المقرر لها الخامسة مساء غد السبت.

وفضل حمد إبراهيم إقامة معسكر مغلق في فندق النادى، من أجل فرض التركيز على اللاعبين لحسم أول نقاط الدورى متسلحا بعاملى الأرض والجمهور.

وعقد حمد إبراهيم، جلسات فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل كل مران من أجل شرح خطة اللعب والأمور التكتيكية المطلوبة من اللاعبين والتعليمات الخاصة بمواجهة غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على تطبيق بعض الجمل الخططية، التي تم تنفيذها في تقسيمة الأربعاء والخميس على الملعب الرئيسي بالنادي لمعرفة مدى استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة غزل المحلة، حيث تعد مباراة السبت في الدورى هي الخامسة والثمانين بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 84 مباراة قبل مواجهة الأسبوع الأول في بطولة الدورى.

نجح الإسماعيلى في تحقيق الفوز في 31 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل 38 مباراة بين الفريقين، سجل لاعبو الإسماعيلى 88 هدفا في شباك غزل المحلة، بينما استقبلت شباكهم 70 هدفا.