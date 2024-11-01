شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، بـ3 مواجهات قوية بين فاركو والاتحاد، بيراميدز وبتروجت، وأخيرا الزمالك والبنك الأهلى.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو

يلتقى فريق الاتحاد السكندرى، تحت قيادة القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق، نظيره فاركو، فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاحية بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وخاض الفريق السكندرى استعداداته الفنية للمواجهة الأولى فى بطولة الدورى المصرى لكرة القدم فى نظامه الجديد، حيث جهز المدير الفنى القوة الضاربة لصفوفه والتى ينوى الاعتماد عليها بعد أن توصل بشكل كبير إلى تشكيلته الرئيسية.

فى المقابل يأمل فريق فاركو تحت قيادة أحمد خطاب فى تقديم مستوى مميز، بعد الموسم الماضى الذى عانى فيه الفريق من خطر الهبوط حتى الجولات الأخيرة، وخاض الفريق عدد من المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين وخاصة الصفقات الجديدة.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت

يلتقى فريق بيراميدز نظيره بتروجت العائد حديثا للدورى الممتاز، فى الثامنة مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الاولى بالدورى المصرى الممتاز.

ويدخل بيراميدز، بقيادة مديره الفنى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، منافسات الموسم الكروى الجديد 2024-2025، بأحلام حصد أول لقب دورى، بعد أن كسر الفريق السماوى عقدة عدم الفوز بالبطولات بتتويجه بلقب كأس مصر فى آخر نسخة.

فى المقابل يعود فريق بتروجت الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز للمنافسة فى دورى الأضواء مدججا بـ 13 صفقة هم: عبدالعزيز السيد، أحمد غنيم، عمر صلاح، زياد فرج، عبدالله محمود، الأوغندى آلان تشامبادى، محمد فوزى، النيجيرى جابريل شيكودى، حسام هريدى، إسلام عبدالله، محمد عكاشة، النيجيرى كليتشى شيميزين، الفلسطينى بدر موسى.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى

تقام مباراة الزمالك فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، أمام البنك الأهلى، على ستاد السلام، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز "دورى نايل".

وحذر جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اللاعبين من التهاون أمام مرمى البنك الأهلي، مشدداً عليهم بعدم التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات البنك، ويمنحهم دفعة معنوية للفوز وإحباط حماس المنافس مبكراً، معتمداً في ذلك على خبرات لاعبيه.

في المقابل، يتسلح البنك الأهلي بصفقاته الجديدة أمام الزمالك والتى أبرمها فى الانتقالات الصيفية حيث تعاقد مع 8 لاعبين هم: أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، عبدالعزيز البلعوطى، مصطفى طارق مصطفى، سيد عبد الله، هشام صلاح، مصطفى عبدالرحيم، خالد عبد الشافى.