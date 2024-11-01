شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجرى البروفة الأخيرة اليوم لخطة سيراميكا أمام الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا السبت، على استاد السلام الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة دورى nile.

ويواصل أيمن الرمادى تحفيظ لاعبيه خطة مباراة الأهلى ونقاط القوة الضعف التي يجب العمل عليها في المران الأخير لتنفيذها في مواجهة السبت

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

ويجرى أيمن الرمادى البروفة الأخيرة لتشكيل فريقه أمام الأهلى، ومن المتوقع أن يدخل الرمادى بتشكيل مكون من محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبد الله جمعة وعبد الرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.