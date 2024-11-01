مباحثات بين واشنطن وطوكيو وسيوول بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً بعيد المدى

أجرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، مباحثات عبر الهاتف، بعد قيام كوريا الشمالية باختبار أحد أقوى صواريخها الباليستية لتعزيز قوة ردعها النووي.

وهذا أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ اتهامها بإرسال جنود إلى روسيا.

وكانت سيول التي حذرت من أن كوريا الشمالية قد تختبر صاروخاً عابراً للقارات أو حتى تجري تجربة نووية قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني، أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت على ما يبدو صاروخاً باليستيا بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب.

وجاءت عملية الإطلاق بعد ساعات من دعوة وزيرَي الدفاع الأميركي لويد أوستن والكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون، كوريا الشمالية إلى سحب قواتها من روسيا، حيث تقول واشنطن إن بيونغ يانغ نشرت 10 آلاف جندي تحضيراً لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في ساعة مبكرة صباح الخميس "في تقدير أولي قد تكون كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستيا بعيد المدى" من منطقة قريبة من بيونغ يانغ، مضيفاً أن الصاروخ اجتاز مسافة ألف كيلومتر تقريباً بعد إطلاقه على مسار مرتفع.