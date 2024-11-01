قطار: لا يمكننا الإعتماد على أن الآلية الدفاعية القتالية كافية للإستقرار وأستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام

أشار الوزير السابق دميانوس قطار، في حديث لـ"lbci"، الى أنه "من كلام نتانياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة وأنا أستصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام".

ولفت قطار، الى أنه "من الواضح أن إسرائيل تصر على محاربة حزب الله وفي الـ2006 كانت الحرب علينا ككل أما الآن فهي أيديولوجية وجيوسياسية وإقتصادية في العمق".

وأضاف "لا يمكننا الإعتماد على أن الآلية الدفاعية القتالية كافية للإستقرار، ويجب العمل على اللائحة الرمادية للخروج منها نهائيًا في الـ2026"، معتبراً أن "المجتمع اللبناني غير المتوازن دائمًا ما يتعرض للخسارة".