شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعمل على أول مجموعة شرائح مع Broadcom وTSMC.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن OpenAI تعمل مع Broadcom وTSMC لبناء أول شريحة داخلية مصممة لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع إضافة شرائح AMD إلى جانب شرائح Nvidia لتلبية متطلبات البنية التحتية المتزايدة.

قامت "أوبن إيه أي"، الشركة سريعة النمو وراء ChatGPT، بدراسة مجموعة من الخيارات لتنويع إمدادات الرقائق وخفض التكاليف.

فكرت شركة OpenAI في بناء كل شيء داخليًا وجمع رأس المال لخطة مكلفة لبناء شبكة من المصانع المعروفة باسم "المسابك" لتصنيع الرقائق.

لقد أسقطت الشركة خطط المسبك الطموحة في الوقت الحالي بسبب التكاليف والوقت اللازم لبناء الشبكة، وتخطط بدلاً من ذلك للتركيز على جهود تصميم الرقائق الداخلية، وفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة الأمور الخاصة.

تسلط استراتيجية الشركة، المفصلة هنا لأول مرة، الضوء على كيفية استفادة شركة Silicon Valley الناشئة من الشراكات الصناعية ومزيج من الأساليب الداخلية والخارجية لتأمين إمدادات الرقائق وإدارة التكاليف مثل المنافسين الأكبر حجمًا أمازون وميتا وجوجل ومايكروسوفت.

باعتبارها واحدة من أكبر مشتري الرقائق، فإن قرار "أوبن إيه أي"بالاستعانة بمجموعة متنوعة من صانعي الرقائق أثناء تطوير رقاقتها المخصصة يمكن أن يكون له آثار أوسع على قطاع التكنولوجيا.



تعتمد شركة OpenAI، التي ساعدت في تسويق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ينتج استجابات شبيهة بالاستجابة البشرية للاستفسارات، على قوة حاسوبية كبيرة لتدريب أنظمتها وتشغيلها.

باعتبارها واحدة من أكبر المشترين لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia، تستخدم OpenAI شرائح الذكاء الاصطناعي لتدريب النماذج حيث يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات وللاستدلال، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لإجراء تنبؤات أو قرارات بناءً على معلومات جديدة.

ذكرت رويترز سابقًا عن مساعي تصميم شرائح OpenAI. أفادت المعلومات عن محادثات مع Broadcom وآخرين.

تعمل OpenAI منذ أشهر مع Broadcom لبناء أول شريحة ذكاء اصطناعي تركز على الاستدلال، وفقًا للمصادر.

الطلب الآن أكبر على رقائق التدريب، لكن المحللين توقعوا أن الحاجة إلى رقائق الاستدلال يمكن أن تتجاوزها مع نشر المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تساعد Broadcom الشركات، بما في ذلك وحدة Alphabet Google، على تحسين تصميمات الرقائق للتصنيع، كما توفر أيضًا أجزاء من التصميم تساعد في نقل المعلومات داخل الرقائق وخارجها بسرعة، وهذا أمر مهم في أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث يتم ربط عشرات الآلاف من الرقائق معًا للعمل جنبًا إلى جنب.

وقال اثنان من المصادر إن OpenAI لا تزال تحدد ما إذا كانت ستطور أو تحصل على عناصر أخرى لتصميم الرقائق الخاصة بها، وقد تشرك شركاء إضافيين.

قامت الشركة بتجميع فريق شرائح مكون من حوالي 20 شخصًا، بقيادة كبار المهندسين الذين قاموا سابقًا ببناء وحدات معالجة Tensor (TPUs) في Google، بما في ذلك توماس نوري وريتشارد هو.

قالت المصادر إنه من خلال Broadcom، قامت OpenAI بتأمين القدرة التصنيعية مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لصنع أول شريحة مصممة خصيصًا لها في عام 2026. وقالت إن الجدول الزمني قد يتغير.

حاليًا، تمتلك وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia ما يزيد عن 80% من حصة السوق، لكن النقص وارتفاع التكاليف دفعا كبار العملاء مثل مايكروسوفت، وميتا، والآن أوبن إيه أي، إلى استكشاف بدائل داخلية أو خارجية.

يُظهر استخدام OpenAI المخطط لرقائق AMD من خلال Azure من Microsoft، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة هنا، كيف تحاول شرائح MI300X الجديدة من AMD الحصول على شريحة من السوق التي تهيمن عليها Nvidia.

وتوقعت AMD أن تصل مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى 4.5 مليار دولار في عام 2024، وذلك بعد إطلاق الرقاقة في الربع الأخير من عام 2023.

يعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وخدمات التشغيل مثل ChatGPT باهظ الثمن، توقعت شركة OpenAI خسارة بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام من إيرادات بقيمة 3.7 مليار دولار، وفقًا للمصادر.

تعد تكاليف الحوسبة، أو نفقات الأجهزة والكهرباء والخدمات السحابية اللازمة لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة وتطوير النماذج، أكبر نفقات الشركة، مما يدفع الجهود لتحسين الاستخدام وتنويع الموردين.

وأضافت المصادر أن OpenAI كانت حذرة بشأن سرقة المواهب من Nvidia لأنها تريد الحفاظ على علاقة جيدة مع صانع الرقائق الذي تظل ملتزمة بالعمل معه، خاصة للوصول إلى جيلها الجديد من رقائق Blackwell.