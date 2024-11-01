شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple Music يحصل على تحديثين بـ iOS 18.1 وiPadOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل iOS 18.1 و iPadOS 18.1 هذا الأسبوع، مما أعاد ميزة Apple Intelligence إلى اهتمام الجميع مرة أخرى، ولكن هذا ليس التحديث الوحيد الذى تدعمه أجهزة iPhone، بل حصل تطبيق Apple Music أيضا على ميزتين رائعتين مع تحديث البرنامج.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الميزة الأولى هي تكامل مشاركة TikTok، حيث قدمت Apple Music خيار مشاركة انستجرام لفترة من الوقت الآن، ومع iOS 18.1، يحصل مستخدمو TikTok أيضًا على تكامل مدمج.

إذا كنت تستمتع بشيء ما على Apple Music وتريد مشاركته، فيمكنك الآن الضغط فوق زر TikTok في صفحة المشاركة، وسيتم نقلك إلى تطبيق TikTok.

وتحصل على ثلاثة خيارات مشاركة لـ TikTok: الفيديو والصورة والرسالة، حيث تكون خيارات الفيديو والصورة جيدة، يضيف TikTok تلقائيًا رابط أغنية إلى منشورك، ويتمكن متابعوك من سماع مقتطف من الأغنية التي تشاركها.

ويشارك خيار الرسالة الأغنية في رسالة مباشرة مع شخص من اختيارك، كما أن التحديث الثاني لتطبيق Apple Music مخصص لإصدار iPad من التطبيق.

يستفيد التحديث من تصميم شريط علامات التبويب الجديد الذي تم تقديمه مع iPad OS 18، ويمكنك تخصيص المحتوى المعروض في شريط علامات التبويب أعلى الشاشة.

تحصل على العديد من خيارات القائمة الافتراضية، والضغط مع الاستمرار ينقلك إلى وضع التحرير، حيث يمكنك وضع قوائم التشغيل هناك ومجلدات قوائم التشغيل كعناصر شريط علامات تبويب مخصصة.

قد لا تحصل Apple Music على ميزات Apple Intelligence، لكنها حصلت على الكثير من الميزات المفيدة حتى تتمكن من البقاء في لعبة المنافسة مع أمثال Spotify وYouTube Music.