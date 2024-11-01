شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الدورى بالتوقيت الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، بـ3 مواجهات قوية بين فاركو والاتحاد، بيراميدز وبتروجت، وأخيرا الزمالك والبنك الأهلى.

مواعيد مباريات الدورى بالتوقيت الجديد

وتقام المباريات فى نفس التوقيت 5 مساء و8 مساء، ولم تتأثر بتغيير التوقيت الشتوى الذى بدأ تطبيقه من اليوم، حيث تقام مباراة فاركو والاتحاد، بيراميدز وبتروجت فى الخامسة مساء، والزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء.



الجولة الأولى

كما تقام الجولة الثانية وباقى الجولات فى نفس التوقيت بعيد عن تغيير التوقيت، لتقام المباريات ما بين الساعة الخامسة مساء والثامنة مساء بنفس نظام الجولة الأولى.



الجولة الثانية



الجولة الثالثة

يشارك في الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

جدول مباريات الدوري المصري الجديد 2024

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.