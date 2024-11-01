شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب إنجاز شركات قطاع الأعمال العام بمشروع حياة كريمة فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة في العديد من المحافظات متوحدا الشركات التابعة القابضة للنشييد والتعمير، وذلك بتكلفة 21 مليار جنيه ،حيث تراوحت نسبة الإنجاز من 80% إلى 95% من المشروعات وهناك العديد من المشروعات التي تم تسليمها، والتي بدأت بالفعل تقدم الخدمات للمواطنين .. تعرف على نسبة إنجاز كل شركة في مشروعات حياة كريمة في 7 معلومات.

1- النصر العامة للمقاولات حسن علام حجم العمل 1.5 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 80‎%‎.

2- المقاولات المصرية مختار ابراهيم حجم عمل 2 مليار جنيه، بنسبة 81‎%‎.

3- العبد حجم عمل نحو 10 مليارات جنيه، بنسبة 85‎%‎.

4- النصر للمباني إيجيكو حجم عمل 4.3 مليار، بنسبة 95‎%‎.

5- الاسمنت المسلح حجم عمل ب 2.8 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 72‎%‎ .

6- السد العالي هايديلكو حجم عمل بقيمة 435 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 90‎%‎.

7- اجمالي حجم العمل 21 مليار جنيه ويتابع فريق فني من القابضة متابعة التنفيذ مع الشركات.