شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الأهلى في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تحضيراته لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا السبت، على استاد السلام الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة دورى nile.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل سيراميكا بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبد الله جمعة وعبد الرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

ويسعى أيمن الرمادى لتحفيظ لاعبيه خطة مباراة الأهلى ونقاط القوة الضعف التي يجب العمل عليها في المران الأخير لتنفيذها في مواجهة السبت.

وتعاقد سيراميكا مع 16 صفقة هى: محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز وحسين السيد من المصرى، بالإضافة إلى استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.