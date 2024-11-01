سلام: لبنان ليس لعبة والحل الجذري بعيد ولن يحصل وقف إطلاق نار فعلي قبل 20 كانون الثاني

دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى "تطبيق اتفاق الطائف قبل الحديث عن حلول أخرى"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب تشكيل حكومة تعمل وتعيد الناس إلى منازلهم، وغير صحيح أنّه لا يمكننا التغيير فنحن "فينا نغيّر هلق".

ولفت، في حديث لـقناة الـ"mtv"، إلى أنّه "أعطي ضوء أخضر أميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقوم بما يريد قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن بعدها يبدأ الحديث الجدي بمسودة لوقف إطلاق النار"، مؤكّدًا أنّ "لبنان ليس لعبة، والحل الجذري لا يزال بعيداً، ولن يحصل وقف إطلاق النار الفعلي قبل 20 كانون الثاني، موعد دخول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض".

وأشار سلام إلى أنّ "وزارة الاقتصاد باشرت بتسجيل خسائر المؤسسات، لتكوين صورة حول وضع القطاع الخاص في مرحلة ما بعد الحرب"، موضحًا أنّ "ورشة عمل كبيرة بانتظارنا بعد وقف إطلاق النار، ويجب وضع خلافاتنا جانباً في هذه المرحلة". وبيّن "أنّنا قد التقينا مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والصناديق العربية وصندوق النقد الدولي، وحاولنا منع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وإذا لن يعود النظام المصرفي فسيضيق الحصار أكثر على اللبنانيين".

وركّز على "أنّنا دفعنا 75 سنة ثمن القضية الفلسطينية، وأنا اليوم بعمر 45 سنة أتحدث الكلام نفسه الذي كان أهلنا يقولونه "كيف بدنا نهرّب ولادنا من لبنان؟".