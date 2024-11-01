أشار الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، إلى "أنّنا نتابع بكلّ تقدير، المواقف المشرّفة لإخواننا الأفارقة تجاه الإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل"، معربًا عن التّقدير الكبير لـ"موقف السنغال بشأن القضية الفلسطينية القائم على حلّ الدذولتين".
ولفت، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرّئيس السّنغالي بشير جمعة فاي، في العاصمة التّركيّة أنقرة، إلى أنّ "الإمبرياليّين شهدوا في إفريقيا أنّ المستقبل السّلمي لا يمكن أن يُبنى على الدّم والمذابح، والحقيقة نفسها ستتجلّى في غزة ولبنان"، مركّزًا على أنّ "المنطقة تتّجه نحو طوق نار خطير للغاية، وللأسف فإنّ المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا". ودعا "جميع الدّول ذات الضّمير الحي، إلى ممارسة مزيد من الضّغوط على الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح أردوغان أنّ "العلاقات التّجاريّة والاستثماريّة مع السنغال تزداد باستمرار، وأنّ حجم التّبادل التّجاري يقترب من 500 مليون دولار، وأنّ الهدف في المرحلة المقبلة هو الوصول إلى مستوى مليار دولار"، مبديًا "استعداد تركيا لتبادل خبراتها مع السنغال، فيما يخص برنامج التّحوّل الوطني للدّولة الإفريقيّة 2050".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان دعا لممارسة ضغوط إضافية على حكومة إسرائيل: المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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