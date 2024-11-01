شماس: نمر بأخطر مرحلة ونقترب من اللائحة السوداء والاقتصاد اللبناني سقط على طريق القدس

أكّد الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شماس، أنّ "المرحلة الّتي نمرّ بها هي الأخطر والأسوأ منذ الاستقلال، في ظلّ حرب بربريّة وانهيار متمادٍ، بالإضافة إلى تداعيات النّزوح السوري. ونحن كقطاع خاص، نعيش من حلاوة الرّوح ومن قلّة الموت".
وأشار، في حديث لقناة الـ"mtv"، إلى "أنّنا أضعنا 27 سنة من النّمو وعُدنا إلى العام 1997، ونحن أمام اقتصاد خسارته المحقّقة تبلغ 10 مليارات دولار"، معتبرًا أنّ "الاقتصاد اللبناني سقط على طريق القدس، وكلبناني طريقي هي بيروت وزحلة وصيدا والجبل وكلّ لبنان فقط، و"راح نص عمر البلد" على طريق القدس". ولفت إلى "أنّنا نقترب من اللّائحة السّوداء بعد إدراجنا على اللّائحة الرّماديّة، وهناك شركات أجنبيّة أوقفت التعامل مع لبنان ما يعني أنّ هناك حصارًا علينا".
وذكر شمّاس أنّ "شركات التّأمين ترفض تجديد العقود معنا بعد نهاية هذه السّنة، والحلّ بالسّياسة"، مشدّدًا على أنّ "الكارثة الكبرى الّتي يعاني منها القطاع الخاص هي كيفيّة تعامله مع الموظّفين لأنّه لا يوجد "كاش" بين يدينا، وأحذّر من عمليّات صرف قد توصل إلى إقفال مؤسّسات".
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