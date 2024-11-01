شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الليبى يرحب بتجديد مهمة البعثة الأممية ويشدد على أهمية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2025.

وأكد صالح في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن قرار تجديد الولاية يعكس التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.

وشدد على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود، داعيًا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

في ذات السياق، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى الـ31 من يناير 2025. وأكد المشري على أهمية دور مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف حكومة موحدة.

ودعا إلى وضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والدولة عبر إقرار القوانين الانتخابية وخارطة الطريق المنفذة لها بالتوافق من قبل لجنة 6+6 الممثلة للمجلسين في يونيو 2023.